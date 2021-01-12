حبس محمد قمصان المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان

قرر المستشار يحيى السعقان رئيس نيابة دسوق تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، مساء اليوم الثلاثاء، حبس محمد قمصان، المعروف إعلاميًا بـ"محارب السرطان" 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكان الشاب محمد قمصان، المعروف إعلاميًا، بـ "محارب السرطان"، قد وصل مساء اليوم، الثلاثاء، إلى نيابة دسوق، مرتديًا "ترينج"، وكمامة طبية على وجهه؛ لعرضه على النيابة بعد أن وردت تحريات المباحث الجنائية .





واستمع رئيس نيابة دسوق، اليوم، إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات ضد المتهم، بشأن ادعائه الإصابة بمرض السرطان على غير الحقيقة، وتهديده لبعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منتقديه.



