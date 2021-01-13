ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نوعية القاهرة تلزم أعضاء هيئة التدريس برفع المقررات أونلاين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
طالبت إدارة كلية التربية النوعية جامعة ‎القاهرة، جميع اعضاء هيئة التدريس بالكلية بضرورة إرسال التقارير الخاصة برفع المقررات الدراسية علي منصة جامعة القاهرة بلاك بورد وذلك بناء علي طلب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء محمد شوقي مهدي عميدة كلية التربية النوعية والدكتورة حنان محمد اسماعيل وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب. 

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة. 

اقرأ أيضاً:

‎ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان الدراسة أونلاين.. تربية نوعية القاهرة تلزم أعضاء هيئة التدريس برفع المقررات الدراسية على النت

تربية حلوان تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة تنس الطاولة.. صور

بعد تحويل الدراسة إلى أونلاين... اتحاد زراعة القاهرة سنتواصل مع الطلاب إلكترونيا

تربية نوعية القاهرة تلزم أعضاء هيئة التدريس برفع المقررات أونلاين

جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة المهرجان البيئي للأسر.. صور

اتحاد زراعة القاهرة يتواصل مع الطلاب أون لاين

ترشيحاتنا

بصورة جديدة له.. أحمد العوضي: سيف «الخديوي» أفعاله كلامه

هاني الناظر: هذه الفئة هي الأكثر تعرضا ونقلا لفيروس كورونا ..فيديو

استقالة منصف السلاوي رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير لقاح كورونا

أحمد سعد يكشف حقيقة الخلاف بين شيرين وحسام حبيب.. فيديو

تعافي الإعلامي مفيد فوزي من فيروس كورونا

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب اليونان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو