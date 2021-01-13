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نظام غذائي لتقوية المناعة وسرعة الشفاء من كورونا.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
كشفت الدكتورة "ولاء عبد الحميد"، عضو لجنة مواجهة كورونا، عن نظام غذائي لتقوية المناعة وسرعة الشفاء من فيروس كورونا، وهو: منع  البيض واللبن لمدة 15 يومًا للحالات المصابة بڤيروس كورونا الذين يعانون من صعوبة التنفس، موضحة أن أزمات التنفس تزيد عند أكل البيض واللبن.

وتابعت "عبدالحميد" حديثها خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم ببرنامج حضرة المواطن أنها تقوم باتباع برتوكول أخر  للمصابين بكورونا لرفع المناعة والشفاء وهو حقنة "فيتامين د "وحقنة "نيوروبيون"و "نيوروفيت " بمعدل كل 3 أيام 3 حقن لتعويض النقص الذى يحدث فى بداية الإصابة بفيروس كورونا ورفع المناعة.

وأوضحت عضو لجنة مواجهة كورونا، أن الأشخاص الراغبين فى الوقاية من فيروس كورونا لابد أن يلتزمون ببروتوكول "الزنك" وفيتامين "د" وفيتامين "سي" مع ضرورة البُعد عن أي منتجات صناعية مثل اللحوم والمياه الغازية مشيرة إلى ضرورة زيادة أكل الأسماك والتونة.
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