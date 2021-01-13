نظام غذائي لتقوية المناعة وسرعة الشفاء من كورونا.. فيديو

كشفت الدكتورة "ولاء عبد الحميد"، عضو لجنة مواجهة كورونا، عن نظام غذائي لتقوية المناعة وسرعة الشفاء من فيروس كورونا، وهو: منع البيض واللبن لمدة 15 يومًا للحالات المصابة بڤيروس كورونا الذين يعانون من صعوبة التنفس، موضحة أن أزمات التنفس تزيد عند أكل البيض واللبن.





وتابعت "عبدالحميد" حديثها خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم ببرنامج حضرة المواطن أنها تقوم باتباع برتوكول أخر للمصابين بكورونا لرفع المناعة والشفاء وهو حقنة "فيتامين د "وحقنة "نيوروبيون"و "نيوروفيت " بمعدل كل 3 أيام 3 حقن لتعويض النقص الذى يحدث فى بداية الإصابة بفيروس كورونا ورفع المناعة.



