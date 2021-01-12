ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كلمة وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد ..فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:59 م
وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن من يتولى دفة مجلسنا هو علم من أعلام الدستور والقانون، مؤكدا أن حنفي جبالي قيمة دستورية رفيعة، كما أنه شيخ من شيوخ القضاء الأجلاء.

وأضاف علاء الدين، أن التلازم بين السلطة والمسئولية هو الإطار الضابط والسياج الحاكم وشرعية تلك السلطة وتحقيق المستهدف منها وشعب مصر العظيم عندما خول لنا السلطة التشريعية، قد حملكم معها بأمانة المسئولية، مؤكدا أن الشعب المصري دائما يثبت جدارته وصلابته.

وأوضح علاء الدين، أن مسئوليات المجلس القادم عظيمة ومهامه جسيمة، ويجب على جميع النواب أن يتحملوا أمانة وثقة الشعب بقوة، ويجب أن نكون محققين لآمال شعبنا، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تحقيق إنجازات غير مسبوقة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقب الإدلاء بصوته.. وزير المجالس النيابية يطالب المواطنين بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات

وزير شئون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات النواب

بيان الجلسة الختامية لمجلس النواب

تنسيقية الأحزاب: حصد 28 مقعداً في مجلس النواب ليس مفاجأة بل نتيجة عمل دؤوب

رئيس النواب والأمين العام ينعيان زوج شقيقة وزير المجالس النيابية

وزارة شئون المجالس النيابية تنعى وفاة زوج شقيقة الوزير

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السودان يندد بعدوان إثيوبيا الغادر على منطقة الفشقة

وفاة الإعلامية ماجدة أبو هيف

سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهمّا على الإنتاج.. وعودة أجايي بعد مباراة البنك الأهلي

أحمد ياسر ريان يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

الدوري المصري.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

محمد قمصان مدعي محاربة السرطان يعاني السيكوباتية أو الحرامان العاطفي.. طبيب يحلل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة لعلاج الحواجب الخفيفة ومقدمة الشعر

نيسان ترفع أسعار قشقاي فى مصر.. تعرف على الزيادة

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز