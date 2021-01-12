كلمة وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد ..فيديو

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن من يتولى دفة مجلسنا هو علم من أعلام الدستور والقانون، مؤكدا أن حنفي جبالي قيمة دستورية رفيعة، كما أنه شيخ من شيوخ القضاء الأجلاء.





وأضاف علاء الدين، أن التلازم بين السلطة والمسئولية هو الإطار الضابط والسياج الحاكم وشرعية تلك السلطة وتحقيق المستهدف منها وشعب مصر العظيم عندما خول لنا السلطة التشريعية، قد حملكم معها بأمانة المسئولية، مؤكدا أ ن الشعب المصري دائما يثبت جدارته وصلابته .





علاء الدين ، أن مسئوليات المجلس القادم عظيمة ومهامه جسيمة، ويجب على جميع النواب أن يتحملوا أمانة وثقة الشعب بقوة، ويجب أن نكون محققين لآمال شعبنا، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تحقيق إنجازات غير مسبوقة. وأوضحعلىجميع