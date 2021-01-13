حكاية سر معنى كلمة شيفروليه

منذ أكثر من 100 عام تم تدشين واحدة من أهم العلامات التجارية في عالم السيارات وهي شفروليه الأمريكية والتي تشبه علامة بلاس +، وخلال السطور التالية نتعرف علي تاريخ ومعني علامة شركة شيفروليه.





في عام 1914 ظهر شعار شيفروليه المميز لأول مرة ، ولاكن كان بشكل بدائي ليدمج بين اللونين الأبيض والرمادي مع كتابة اسم العلامة داخله بين خط علوي وآخر سفلي .





ثم في عام 1934 تم وضع خلفية سوداء تمامًا مع استخدام خط ذو مظهر جريء أكثر، وفي عام 1942 تم تحديثه كي يأتي بشكل معدني مع كتابة اسم العلامة باللون الفضي ليمر بعدها بعدة تعديلات أخرى .





وفي عام 2000 وصل إلي شكله الحالي على هيئة علامة الجمع ممتدة من الجانبين بلون ذهبي وإطار خارجي فضي، وتم استلهام الشعار في بداية الأمر من خلال بيلي دورانت، أحد المساهمين في تأسيس شيفروليه.





وتم استلهام الشعار من شكل شعار آخر وجده بشكل عشوائي بأحدى المجلات التي كان يقرأها أثناء قضائه إحدى إجازاته كما قالت الوثائق الخاصة للسيدة كاثرين زوجته .





ولكن مؤخرا تم كشف أن سر اختيار هذا الشعار كان يعود لشركة أمريكية كانت تُدعى حينها الشركة الأمريكية للفحم المضغوط، وكان الشعار الذي رآه بيلي خاص بإحدى منتجاتها من الفحم سريع الاشتعال الذي كان يستخدم كأحد أنواع وقود أنظمة التدفئة .





لذلك تم اختيار هذا الشعار مستوحى من ذلك المنتج للدلالة على قوة محركات شيفروليه بحرق الوقود وتوليد القوة الكافية للحركة.