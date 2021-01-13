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بين الناس

الظلام الدامس يخيم على طريق مقابر أباظة في الشرقية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:09 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أعرب أهالي قرية كفر أباظة إحدى القرى التابعة لمركز فاقوس في محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، عن استيائهم من الظلام الدامس على طريق مقابر أباظة بسبب عدم وجود أعمدة انارة بالطريق مما يعرض الأهالى للخطر وعدم تمكينهم من تشييع جثمان موتاهم ليلاً..

وقال المواطن إبراهيم عطوة، فى رسالته: "نعانى من عدم وجود أعمدة إنارة على طريق مقابر أباظة وعند دخول الليل يتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارًا وتكرارًا وأكثر من مرة إلى المسئولين بمجلس محلى إكياد لعرض الأزمة والمشكلة أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".
 
وأضاف: نعانى أشد المعاناة من الإهمال الشديد وعدم إنارة الطريق وتقع العديد من الحوادث بسبب الظلام الدامس، وأكد أن مقابر القرية عاتمة ظلام دامس لا يمكنهم من تشيع جثمان موتاهم ليلاً.
 
وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل، بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر في الطريق أو الاحتكاك بالخارجين عن القانون أو التعرض لحوادث سيارات.

وناشد المسئولين في محافظة الشرقية وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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