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منوعات

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:52 ص
طفل
طفل
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو يحبس الأنفاس على موقع التغريدات تويتر للحظة إخراج طفل من بين صخور أحد جبال مدينة حائل في المملكة العربية السعودية.
سقط الطفل في شق ضيق جدًا بين صخور أحد جبال حائل، فيما تجمع الأهالي في ذعر حول مكان الحادثة لمحاولة انتشاله.

وحضرت قوات الدفاع المدني السعودي إلى المنطقة، حيث ظهرت السيارات الخاصة بالدفاع المدني خلال مقطع الفيديو المتداول.

ووقف الأهالي يتملكهم الخوف، يتابعون إنقاذ الطفل من تلك الحفرة الضيقة العميقة، حيث كان رجال الدفاع المدني يبذلون قصارى جهدهم لاستخراجه.

وبعد عدة محاولات وجهود مضنية تمكنت قوات الدفاع المدني من سحب الطفل إلى خارج الحفرة الضيقة بين الصخور سليمًا معافى.

ويظهر أحد الرجال المتواجدين حول مكان الحادث يحمله بعد خروجه من الحفرة، وانطلق به، فيما أثار المقطع جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل خوفًا على الأطفال في المناطق الجبلية.
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