ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز ترسانة بلاده النووية.. وشقيقته تصف الجنوبيين بـ الأغبياء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:15 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وشقيقته
Advertisements
قسم الخارجي
تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بتعزيز الترسانة النووية لبلاده، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال كيم جونج أون في خطاب ألقاه في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم: "في الوقت الذي نعزز فيه قوتنا في مجال الردع النووي.. يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لبناء أقوى جيش".

وجاء خطاب "كيم" قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السلطة رسميًا، وأعلن في افتتاح المؤتمر، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة هي العدو الأكبر لبلاده.

في سياق آخر، وجهت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، انتقادات لاذعة لسلطات كوريا الجنوبية؛ على خلفية بيانات تحدثت عن تتبع "سيول" لعرض عسكري أقيم في بيونج يانج مؤخرا.

وقالت "جونج" إن الجنوبيين "مجموعة غريبة يصعب فهمها"، مؤكدة أنهم "أغبياء وفي صدارة القائمة العالمية لسوء السلوك"؛ لأنهم حريصون فقط على الأشياء التي تثير ضحك العالم.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تخفيض رتبة شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى "نائب مدير" في اللجنة المركزية للحزب الحاكم، كما لم يتم إدراجها أيضا في جلسة سابقة كعضو أو كعضو بديل في المكتب السياسي للحزب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسائل حب.. فريق بايدن يكشف خطابات ترامب وكيم الرومانسية

بعد تصريحات متهورة.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية بدفع الثمن

لأول مرة منذ 5 سنوات.. زعيم كوريا الشمالية يفتتح مؤتمرًا للحزب الحاكم

زعيم كوريا الشمالية: أمريكا عدوتنا وسنواصل تطوير الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية يجهز لتحالف مع "أعداء" الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

خاف ينزل البحر.. عزت العلايلي يروي موقفاً كوميدياً جَمَعَهُ بـ محمد سعد في الطريق إلى إيلات

محمد يوسف بعد التعادل مع سموحة: أغلقنا الصفحة ونستعد للأهلي

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز ترسانة بلاده النووية.. وشقيقته تصف الجنوبيين بـ الأغبياء

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 -1- 2021 والقنوات الناقلة

حسين السمري: لن يتم هدم سور الزمالك النهري.. وتم الاتفاق مع محافظة الجيزة على هذا القرار

ذكرى وفاة مديحة كامل.. حرصت على إقامة النوافل وقراءة القرآن الكريم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو