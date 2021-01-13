الأنظار تتجه نحو مصر.. العالم يترقب انطلاق نسخة تاريخية من مونديال اليد

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة اليد في مختلف أنحاء العالم مساء اليوم، الأربعاء، صوب القاهرة، لمتابعة ضربة البداية في النسخة الـ27 من بطولة العالم المقرر إقامتها في مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي.









وتستحوذ البطولة على اهتمام بالغ نظرًا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم في ظل مشاركة 32 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.









وقبل أكثر من 4 أشهر، أبهر المنظمون العالم من خلال التنظيم المميز لقرعة البطولة عند سفح أهرامات الجيزة في الموقع الذي استضاف خلال السنوات الماضية أكثر من قرعة وحدث رياضي دولي في أحضان الحضارة الفرعونية القديمة وأحد عجائب الدنيا السبع.









وأقيم الحفل وسط تراجع حدة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد خلال صيف 2020، لكن المنظمين في مصر سيكونون على موعد مع تحد رهيب ومن نوع خاص خلال فعاليات البطولة في الأيام المقبلة، لا سيما مع تفاقم الأزمة مجددًا، فيما اعتبره كثيرون بمثابة موجة ثانية من جائحة "كورونا".









ولهذا، لجأ المنظمون إلى نظام الفقاعة، أو "الكبسولة" الكاملة من خلال إقامة جميع المنتخبات المشاركة والأجهزة الفنية والمعاونين لهم في فنادق طوال فترة مشاركة هذه المنتخبات بالبطولة دون السماح لأي فرد بالدخول أو الخروج من هذه الفنادق للحفاظ على سلامة الجميع بعد إجراء المسحات الطبية لجميع هذه العناصر قبل دخولها إلى "الفقاعة".









وشهدت قرعة مونديال مصر 2021 في سبتمبر الماضي توزيع 32 منتخبًا على 8 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات بواقع منتخب واحد من كل من المستويات الأربعة التي قسم إليها المنتخبات قبل 6 أسابيع على إجراء القرعة.









وطبقا لنظام القرعة، اختار المنتخب المصري مجموعته، حيث اختار اللعب في المجموعة السابعة بعدما أسفرت القرعة عن وقوع منتخبي السويد وجمهورية التشيك فيها.









وبعد أكثر من شهرين، انضم منتخب تشيلي إلى منتخبات هذه المجموعة، علما بأنه كان آخر المتأهلين لهذه النسخة من المونديال.









وعندما تنطلق فعاليات البطولة، ستكون ضربة البداية بين منتخبي مصر وتشيلي على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والتي طالما شهدت العديد من الإنجازات لأحفاد الفراعنة.









وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من دور واحد، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للدور الثاني (الدور الرئيسي)، الذي يضم 24 منتخبا.









وفي الدور الرئيسي، ستقسم المنتخبات الـ24 على 4 مجموعات فحسب، حيث تضم كل منها 6 منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام دوري من دور واحد ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية فعاليات هذا الدور إلى دور الثمانية بداية الأدوار الإقصائية في البطولة.









وتقام فعاليات الدور الأول للبطولة من 13 إلى 19 يناير الحالي، فيما تقام فعاليات الدور الرئيسي من 20 إلى 25 من الشهر نفسه، ثم تقام فعاليات دور الثمانية في 27 و28، فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي في 29 ثم المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث في 31 من الشهر نفسه.









ومن بين المنتخبات المشاركة في المونديال، يوجد 7 منتخبات سبق لها الفوز باللقب العالمي وهي منتخبات فرنسا والسويد وألمانيا وروسيا وإسبانيا وكرواتيا والدنمارك حامل اللقب.







