ثقافة الجيزة تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد بيت ثقافة المتانيا ورشة حكي بعنوان "دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان" دارت حول أهمية التوعية بالثقافة الأمنية وآثارها على المجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن الدين الإسلامي أكد على أهمية تحقيق الأمن الاجتماعي في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث التى تؤكد تلك الأهمية وخطورة فقدان الأمن في المجتمع على أفراده.





ونظمت مكتبة أم خنان وبيت ثقافة طموة ورشة حكي بعنوان "المشكلة السكانية" التي تنشأ نتيجة حدوث خلل بين عدد السكان والموارد المتاحة، وتقلل نصيب الفرد من التعليم والعلاج والغذاء والماء وزياده معدلات الفقر والبطالة وانخفاض مستوى المعيشة، بينما أقام بيت ثقافة زنين وبيت ثقافة المنوات ورشة حكي بعنوان "ترشيد استهلاك المياه".



