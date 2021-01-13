لمتابعة مستوى الخدمة الطبية.. محافظ قنا يتفقد المستشفى العام فجرًا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فجر اليوم الأربعاء، مستشفى قنا العام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





حيث تفقد محافظ قنا أقسام" الاستقبال- استقبال الجراحة والعظام – الأشعة – العظام – العمليات الجراحية – العناية المركزة للأطفال – الاطفال المبتسرين " الحضانات " – العزل من فيروس كورونا".





و شدد محافظ قنا، على ضرورة التأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالاشتراطات الصحية وتوافر عوامل الأمن والسلامة والصحة المهنية وارتداء العاملين الكمامات الواقية من الأمراض.





واطمئن محافظ قنا، خلال مروره على مستوى الخدمة المقدمة للمرضي، مؤكدا ضرورة أن يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة، موصيًا بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم.





و أشار محافظ قنا، إلى أن الدولة تعمل جاهدةً على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال إحلال وتجديد عدد من المستشفيات وكذلك تدعيم المستشفيات القائمة بعدد من الأجهزة الحديثة لخدمة المرضي.





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