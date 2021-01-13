جهود متواصلة لمواجهة كورونا.. توفير الأوكسجين بمستشفيات أسوان

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة جائحة كورونا وذلك من خلال توفير وتدبير وتأمين كميات الأوكسجين المطلوبة وضخها داخل مختلف المستشفيات بنطاق محافظة أسوان وذلك فى ملحمة جديدة من العمل الوطنى .





وفى هذا الإطار حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من محاولة إستغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار أسطوانات الأكسجين، وخاصة فى ظل الإتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة إحتياجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الإحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس بإستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.





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وأكد اللواء أشرف عطية أنه تم وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية فى حالة عدم إرتداء الكمامة بواقع 50 جنيها للمخالفين بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون.





وقد جاء ذلك أثناء رئاسة محافظ أسوان لإجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن ، بجانب مديرى الصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحى والطب الوقائى والمستشفى الجامعى ، علاوة على ممثل الكنيسة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الأخيرة أثناء ترأسه لإجتماع مجلس المحافظين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .





واستعرض الإجتماع سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد معدلات الإشتباه والإصابة والوفيات حيث تم التنسيق مع جامعة أسوان على تشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئى والحاصلة على موافقة هيئة الإعتماد والجودة مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لإستيعاب أى أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية بمختلف المدن والمراكز والتابعة لوزارة الصحة التى تم تجهيزها مرة أخرى لإستقبال الحالات المصابة .





ووجه اللواء أشرف عطية بفتح غرفة عمليات المحافظة وتفعيل الخط الساخن 114 بجانب رفع درجة الإستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين بكميات كافية ، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلى والمخالطين.





ولفت عطية إلى أنه سيتم الرقابة المشددة لضمان وقف أى إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة وإتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أي إحتفالية ، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ، فضلًا عن مراقبة كل الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة أثناء فترة أجازة نصف العام الدراسى والمتوقع أن تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأسوان.





فيما قامت لجنة طبية متخصصة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصى المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد وذلك بهدف الإطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتوافر أسطوانات الأكسجين وكفاءتها داخل العزل.





وتابعت اللجنة فى جولتها داخل المستشفى تطبيق الإجراءات الإحترازية لمرضى "كورونا" وتطبيق البروتوكول الطبى للكورونا بالمستشفى، ومتابعة لجان المضاعفات والوفيات بالمستشفى، بجانب متابعة البيانات اليومية الخاصة بمرضى المستشفى، والتأكد من كفاءة أسطوانات الأكسجين وكفايتها، وذلك للتنسيق مع إدارات المستشفى والتعاون لتحقيق تنفيذ خطوط السير لمرضى العزل.





وضمت اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة الدكتور رامى مراد أخصائي الجراحة، رئيسًا للفريق، والدكتورة راندا ممدوح، وهانى محمد، وناهد بكرى، وسلمى محمد أعضاء بالفريق الطبى للجنة حيث تأتى زيارة هذه اللجنة فى إطار خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتحسين الأداء بالمستشفيات المراكز التابعة لها.





كما ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، خاصة أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.





وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك توجيهات مشددة لكافة الأجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية على مدار اليوم بكافة مدن ومراكز المحافظة.





وأشار المحافظ أنه لا يوجد أدنى تهاون فى تنفيذ قرارات الحكومة بكل حزم ولاسيما أن الهدف ليس تغريم المواطنين بل من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أى إصابات محتملة بهذا الفيروس الخطير.





وقال محافظ أسوان بأن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين بالمواعيد المقررة.





وفى نفس السياق تابع محافظ أسوان جهود الأجهزة والجهات المعنية لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بإلزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل المختلفة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق ، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات هذا الفيروس.