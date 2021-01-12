خلال عام 2020.. مراقبة الأغذية بصحة أسوان: إعدام 20 طن مواد غذائية متنوعة لعدم صلاحيتها.. شاهد

وأسفرت نتاج حملاتها عن إعدام 20 طنا و500 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة بسبب عدم صلاحتيها للاستهلاك الآدمى ضمن حملات مستمرة ومكثفة علي أماكن بيع وتداول وتخزين المواد الغذائية.









كما أسفرت حملات إدارة مراقبة الأغذية عن المرور علي 2325 منشاة لبيع أو تخزين المواد الغذائية، وإعدام 20 طنا و500 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإعدام 5 آلاف لتر زيوت وعصائر بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، وضبط 39 طنا و 900 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة بسبب تغير في خواصها.





كما تم ضبط 4 آلاف و770 لتر ( خل - زيوت - عصائر - مياه غازية ) بسبب تغير في الخواص، وتحرير عدد 2657 محضر جنحة صحية ضد المخالفين، وإصدار عدد 170 قرار إغلاق للأماكن المخالفة، وتحرير وإصدار عدد 3623 شهادة صحية للمواطنين العاملين في مجال تداول الأغذية.





وقال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان إنه تم تشكيل حملات بيطرية مكبرة على أسواق بيع وتداول الطيور حيث تبين وجود حالات اشتباه لمرض إنفلونزا الطيور داخل سوق مدينة إدفو شمال المحافظة .





وأشار الدكتور أحمد صالح فى تصريحات خاصة إلى أنه بناءًا على ذلك تم على الفور رفع الأمر لمحافظ أسوان والذى صدق على قرار منع وبيع تداول الطيور الحية بسوق الأربعاء بمدينة إدفو إعتبارا من غدا الأربعاء وهو الذى يأتى فى إطار الإجراءات البيطرية المشددة على الأسواق لمراقبة تداول الطيور الحية.





وأقرأ أيضًا :وتابع أحمد صالح أن قرار الحظر جاء بناء على المذكرة التى تم رفعها من الطب البيطري والتى تضمنت أيضًا حظر نقل الطيور إلى خارج الأماكن، التى عثر بها على حالات الاشتباه، مع غلق جميع المحلات غير الحاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين إشعار آخر، حرصًا على سلامة المواطنين، والحد من انتشار أى أمراض وبائية بين الثروة الداجنة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين للقرار الصادر.