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تعليم

رئيسا جامعتي الفيوم والإلكترونية الأهلية يبحثان التعاون للارتقاء بالعملية التعليمية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

التقى الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني -الأهلية- مع  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وذلك لبحث التوسع في سبل التعاون والاستفادة من البنية التكنولوجية الخاصة بالجامعة الالكترونية، وخبرتها السابقة في تكنولوجيا التعليم منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بمقر جامعة الفيوم بحضور الدكتور محمد أغا مدير فرع الجامعة بالفيوم.

 

وخلال اللقاء الذي استمر لقرابة الساعتين جرى مناقشة سبل التعاون بين الجهتين والتي أثمرت عن مجموعة من المقترحات أهمها توفير دورات تدريبية لطلاب جامعة الفيوم بمركز الجامعة الإلكترونية بالفيوم في مجالات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إتاحة منصات التعلم الخاصة بالجامعة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم.


وذلك بهدف الاستفادة منها في التدريس إلكترونيًا، خاصة مع توجه التعليم حاليًا في ظل تفشي فيروس كورونا إلى التعلم الالكتروني وعن بعد، والذي  للجامعة الإلكترونية خبرات ونماذج ناجحة فيه على مدار سنوات عديدة في هذا المجال، انطلاقًا من شعارها الذي يحمل "تعليم يقرب المسافات" للتعليم في أي وقت ومن أي مكان.


كما تضمن اللقاء مقترحات تطوير مركز الجامعة بالفيوم في ظل الإقبال على البرامج المشتركة بين الجامعتين.

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