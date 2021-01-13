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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 391 شابًا واستخراج 203 شهادات قياس مستوي بالأقصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 391 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم  984  شابًا منهم 22 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج   203  شهادات قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة منهم  شهادة  لذوى القدرات .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا منها منحتان زواج بـ  6 آلاف جنيه ، و4 منح مواليد بـ 8 آلاف جنيه ، وعمل رعاية صحية لـ 139 عاملا وعاملة بإجمالى 70 ألفًا و 33 جنيهًا .

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي،   مشيرًا إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 177 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 89 منشأة ، وإعادة التفتيش على 147 منشأة أخرى،  وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضرًا ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 101 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة ، وفك وتركيب الصوب الزراعية ، وعمل دورة تدريبية أخري فى التفصيل والحياكة ، وفى مجال التبريد والتكييف ،كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

كما تلقت المديرية 28 شكوى عمالية تم تسوية اثنين منها وديًا ، وإحالة 16 شكاوي منها للمحكمة العمالية وجهات أخري للإختصاص، و 10 شكوى أخري مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 314 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

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