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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تُطلق الطبعة الأولى من الترجمة العربية لتصنيف ديوي العشري

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:19 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

أعلن قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية عن إطلاق الطبعة الأولى للترجمة العربية للمجلدات الأول والثاني والثالث من تصنيف ديوي العشري، الطبعة 23 وتحديثاتها.

يأتي هذا في ضوء الدور الريادي الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية على المستوى الإقليمي والدولي لدعم المكتبات ومؤسسات المعلومات في الوطن العربي والمساعدة في تقديم الدعم الفني للعمل بتلك المؤسسات.

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وأشار الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إلى مدى أهمية ذلك الإصدار؛ حيث إنها أول طبعة عربية مؤسسية كاملة لتصنيف ديوي العشري، الطبعة 23 - وتحديثاتها حتى مارس 2019، وأيضًا أول طبعة عربية متسقة مع الطبعة الإنجليزية لتصنيف ديوي العشري بتقسيماته الموحدة المبوبة بترتيب تسلسلي، وكذلك أول طبعة عربية تعكس تماما تنسيق النص في الطباعة كما ورد في النص المصدر، بالإضافة إلى مميزات أخرى تفرّد بها ذلك الإصدار.

وقد تم إنجاز هذا العمل بمكتبة الإسكندرية بالشراكة مع الناشر (OCLC)، والجهة الألمانية المعتمدة (ﭘﺎنسوفت -PANSOFT) المسؤولة عن الطباعة على النظام الدولي لترجمة تصنيف ديوي العشري. وسوف تتم إتاحة الترجمة العربية للمجلدات الأول والثاني والثالث خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في العام الجديد 2021.

وكانت مكتبة الإسكندرية أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 /9 /2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.

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