اقتصاد السعودية.. واعد يرفع نسبة القروض للشركات الناشئة 3 أضعاف عام 2020

ضاعف مركزُ أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" اليوم، نسبة إقراض الشركات الجديدة والناشئة في المملكة إلى ثلاثة أضعاف خلال العام 2020م، وضخّ المزيد من الأموال لدعم الأعمال التجارية عبر الاستثمار في رأس المال للشركات، وذلك ضمن جهود المركز لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال في المملكة.





وأوضح المركزُ وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية، أن زيادة مدفوعات القروض المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 31 مليون ريال في العام 2020م، كما خصّص مركز "واعد" 43 مليون ريال لاستثمارات رأس المال الاستثماري، وذلك بزيادة بلغت 34% مقارنة بـ 32 مليون ريال في عام 2019م.







