محمود العدل: اللجنة الطبية بمونديال اليد عليها مسئولية كبيرة في تأمين البطولة

قال الدكتور محمود العدل، رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لليد، إن بطولة كأس العالم لكرة اليد أصبحت بطولة كأس العالم للجنة الطبية، حيث أن دور اللجنة الطبية فيها أصبح مهم وخطيرا جدا، كما أن وزارة الصحة مسئولة عنها.





وأضاف "العدل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عقد اجتماعات دورية عديدة مع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لمتابعة اللجنة الطبية، موضحا أن كل من سيشارك بالبطولة سيكون معزولا عن العالم الخارجى.





وأوضح أن اللجنة الطبية سيبدأ عملها باستقبال الوافدين فور هبوطهم من الطائرة بإجراء مسحة سريعة عند وصولهم إلى فندق الإقامة، وهو معقم بشكل جيد وجميع العاملين فيه قاموا بالمسحة سابقا، لافتا إلى أنه فى حالة كان أى شخص سلبي من كورونا يسمح له بالتجول بالفندق.





وأكد أن اللاعبين سينقلون إلى أرض الملعب بأوتوبيسات معقمة وصالات معقمة ولن يحتكوا بأى من الجمهور، متابعا أن هناك قرار بأن المونديال سيقام بدون جمهور ضمانا لسلامة اللاعبين.





وأشار إلى أن مونديال التحديات سوف ينطلق من إستاد القاهرة بحضور قيادات الدولة، كما أنه تم وضع كافة الإحتياطات اللازمة للتأمين الطبي خلال مدة البطولة.