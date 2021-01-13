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تعليم

الإعلام والسينما والتحرش.. الجامعة الأمريكية تعقد جلسة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:32 م
الجامعة الامريكية
الجامعة الامريكية - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
 تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الاثنين القادم الموافق 18 يناير 2021 بقاعة إيوارت التذكارية بحرم الجامعة مناظرة واستطلاعًا بعنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش .. هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟" ، حيث يدير الحوار المذيع والممثل مراد مكرم ويدير المناظرة الطلابية يوسف هاشم الطالب بالسنة الثالثة بقسم الاقتصاد بالجامعة ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة. 

كما يشارك في الفاعلية الكاتب والسيناريست تامر حبيب، ، الممثل والطالب بالسنة الثالثة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بالجامعة أحمد داش ، وأمل فهمي ، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والحاصلة على الماجستير من الجامعة عام 2010، ومرفت أبو عوف، الأستاذ الممارس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة وخريجة الجامعة عامي 1988 و2002. 

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جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات. تستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.
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