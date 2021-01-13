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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتسلم طلبا أمميا للمشاركة في آليات مراقبة وقف إطلاق النار في لبيبا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:20 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يتسلم طلبا أمميا للمشاركة في آليات مراقبة و
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قسم الخارجي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه تسلم طلبا أمميا للمشاركة في آليات مراقبة وقف إطلاق النار في لبيبا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

وفي وقت سابق، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال جوتيريش، وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في الأول من يناير الجاري، إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين. 

وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
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