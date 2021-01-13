قمصان يكشف عن نصيحة موسيماني لـ لاعبي الأهلي بمباراة الإنتاج

كشف سامي قمصان، مدرب فريق الأهلي، عن كواليس ما دار بين بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، واللاعبين خلال شوطي مباراة الفريق أمس، الثلاثاء، أمام الإنتاج الحربي، حيث أكد أن موسيماني طالب اللاعبين بالتركيز والهدوء واللعب بشكل جماعي.









وقال سامي قمصان، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت اف ام"، إن موسيماني لديه ثقة كبيرة في جميع لاعبي الفريق ويشرح للاعبين كيفية تصحيح الأخطاء واستغلال الفرص لتسجيل أهداف.

















وأضاف أن الأهلي لديه هدف وهو حسم لقب بطولة الدوري مبكرا لمنح الفريق الأريحية باقي الموسم، مشددا على أن اللاعبين يتمتعون بحالة بدنية رائعة، حيث يقدمون نفس الأداء طوال الـ 90 دقيقة.







