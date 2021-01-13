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أخبار العالم

الإغلاق بدأ يؤتي ثماره.. جونسون يزف أخبارا سارة بشأن كورونا في بريطانيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:51 م
جونسون يزف أخبار
جونسون يزف أخبار سارة بشأن كورونا في بريطانيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن القيود الأكثر صرامة، التي تم فرضها الأسبوع الماضي، بدأت تؤتي ثمارها، وعلى الرغم من ذلك قال إنه من المستبعد تشديدها.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، قال جونسون، أمام البرلمان، إن إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها بدأت تؤثر على انتشار فيروس كورونا في بعض أجزاء البلاد، محذرا من أن الوقت ما زال مبكرا لتخفيفها.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "من المهم للغاية التأكيد على أن هذه هي الأيام الأولى، ونشهد الآن بدايات بعض العلامات التي بدأت تؤثر في أجزاء كثيرة من البلاد، ولكن ليس بأي حال من الأحوال في كل مكان".

وتابع قائلا إنه لا يستبعد فرض قيود أكثر صرامة لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي كان انتشر إلى حد كبير بسلالة جديدة.

وأكد جونسون على أن المملكة المتحدة ستقدم تطعيمات اللقاح على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع "بأسرع وقت ممكن".

ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر: "أرحب بالأخبار التي وردت هذا الصباح حول طيار لمراكز لقاحات تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع و أتوقع أن يكون هناك صخب كبير لهذا الأمر.

وتابع: "لذا، هل يمكن لرئيس الوزراء أن يخبرنا متى ستفتح مراكز اللقاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للجمهور، لأنني أفهم أنها ليست كذلك في الوقت الحالي، ومتى سيتم نشرها في جميع أنحاء البلاد؟"

أجاب رئيس الوزراء: "يمكنني أن أقول أننا سنصل إلى هذه المرحلة(تقديم اللقاح على مدار الساعة طوال أيام الإسبوع) بأسرع ما يمكن؛ مضيفا أن وزير الصحة، مات هانكوك، سيوضح المزيد عن ذلك في الوقت المناسب.
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