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توك شو

توعية إيه؟ ..منال سلامة تكشف سر كره الأستديو لها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:11 م
الاعلامية منال سلامة
الاعلامية منال سلامة
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فرح علاء الخولي
علقت الاعلامية منال سلامة، على كلام استشاري تربوي فيما يخص التوعية للمصريين بخصوص كورونا قائلة: "توعية ايه انا الناس اللي ورا الكاميرات في الاستديو كلهم كارهيني عشان ملابسهم ماسكات"، معقبة: "الناس عاملة ودن من طين وودن من عجين".

وأشارت الدكتورة إيمان الرئيس، استشاري أسري وتربوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"،  إلى ان التوعية في تلك الموجة من فيروس كورونا هي اهم شئ، وان سلامتنا الصحية تكمن في اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مضيفة ان هذه الحالة من الاستهتار لدى المصريين  بسبب الإشاعات المروجة بخصوص ان كورونا أصبحت غير موجودة ولا انها تمثل خطر على الأفراد وغيرها من الشائعات.

وأوضحت أن المجتمع المصري لديه مشكلة في أنه يحتاج إلى الشدة والحزم لتطبيق بعض القرارات، لذلك تطبق الحكومة بعض من الغرامات لإلزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، معقبة: "للاسف ديه حاجة وحشة بس احنا مستهترين في موضوع كورونا".

وأضافت أن هناك اعتقاد عند المصريين "ان طالما الفيروس مجاش لحد قريب مننا يبقى بعيد عننا"، لافتة إلى ان المصريين لديهم امان وثقة مطلقة عن كورونا وغير مسبوقة.

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