لإقامة مشروعات.. محافظ كفرالشيخ يسلم قروضًا حسنة للشباب والأسر الفقيرة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم القروض الحسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة مشروعات مستدامة وتحسين مستواهم المعيشي.





جاء ذلك في حضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد عصام حندولة، مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، وعمرو الشافعي، مدير قطاع بنك القاهرة.





وقال محافظ كفرالشيخ،إن جمعية الأورمان قامت بتسليم 36 شيك قرض للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة 50 مشروعًا حرفيًا ممولًا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار التعاون الصادق والمثمر بين جمعية الأورمان ومحافظة كفرالشيخ وبنك القاهرة.





وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور مهم وحيوي في خدمة المجتمع ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، بتقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات لخدمة أبناء المحافظة.