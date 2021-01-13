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أسباب الضعف العام.. التمارين المنتظمة أهم طرق العلاج

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:30 م
اسباب الضعف العام
اسباب الضعف العام وطرق علاجه
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اسماء محمد
يعانى بعض الأشخاص من ضعف عام في العضلات يتسبب في عدم قدرتهم على مواصلة أنشطة الحياة بشكل طبيعي وللتغلب على هذه المشكلة يجب معرفة سبب ضعف العضلات للتمكن من علاجه .

واليكم اهم أسباب ضعف العضلات وطرق علاجه وفقا لما ذكره موقع كلية الطب بجامعة هارفارد:

ضعف العضلات متستر: غالبًا ما يظهر تدريجيًا ويجعل المهام التي كانت بسيطة مرة واحدة أكثر صعوبة مثل الاضطرار إلى التأرجح ذهابًا وإيابًا للنهوض من الكرسي أو السحب عدة مرات على باب السيارة لفتحه.

أكثر من مجرد إزعاج ، ضعف العضلات له تأثير دومينو على الصحة، إنه يبطئ عملية الأيض (مدى سرعة حرق جسمك للطاقة) ، ويزيد من الضغط على مفاصلك ، ويؤذي وضعيتك ، ويلقي بتوازنك ، ويحد من حركتك.

تقول ماريان حنان ، أستاذة الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد: "الأخبار السيئة هي أن الأمر يزداد سوءًا، وأنت تمشي ببطء وتصبح معتمدًا على الآخرين للقيام بالأشياء. تؤدي القيود المادية إلى قيود اجتماعية ، وهناك دوامة هبوطية من هناك"، مدير مشارك لمركز أبحاث الجهاز العضلي الهيكلي في معهد الحياة العبرية لأبحاث الشيخوخة.

بعض الأمراض تحرم ألياف العضلات الصحية من الطاقة التي تحتاجها: اضطرابات نوم معينة ؛ أحد أمراض المناعة الذاتية ، مثل اضطراب الغدة الدرقية. متلازمة التعب المزمن كآبة؛ أو حتى القلب الضعيف الذي يضخ القليل من الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات، مع هذه الظروف ، قد تشعر عضلاتك بالقوة في البداية مع النشاط ، لكنها تتعب بسرعة وتفقد قوتها.

ماذا يجب ان تفعل

إذا كنت تشك في أن ضعف عضلاتك ناتج عن حالة كامنة ، فقد تكون زيارة الطبيب مناسبة، سيتضمن الفحص تاريخًا طبيًا كاملًا وتقييمًا بدنيًا ، وربما اختبارات دم أو اختبارًا لقياس مدى جودة إرسال أعصابك للمعلومات إلى عضلاتك.

إذا كنت تتمتع بصحة جيدة بشكل عام ولكنك تعاني من آثار عدم النشاط ، فقد حان الوقت لبدء برنامج تمارين منتظم.

مع المرض أو بدونه ، فإن البرنامج المنتظم لتقوية وتمديد العضلات سيحدث فرقًا كبيرًا. يوصي حنان بالعمل مع معالج فيزيائي لتطوير برنامج مصمم خصيصًا لقدراتك وضعف العضلات الخاص. يلاحظ حنان: "ستحسن ما لديك وتكتشف حلًا بديلًا إذا كان هناك شيء لا يمكنك فعله".

لا تتوقع نجاحًا سريعًا "لن تستعيد 100٪ من قوة العضلات التي كانت لديك قبل 10 سنوات ، ولكن تذكر أنك تريد أن تكون وظيفيًا وأن تفعل ما تريد القيام به ، سواء كان ذلك لعب التنس أو الذهاب في جولة بالدراجة أحفادك، يمكن أن تساعدك تقوية عضلاتك في الوصول إلى هناك ".
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