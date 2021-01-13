ولى أمر ناشئ بالدقهلية يتهم مدرب كرة بتحريض نجله على الشذوذ الجنسى

أتهم ولي أمر لاعب ناشئ "بقرية العصافرة " التابعة لمركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية ، مدرب كرة قدم ، بتحريض نجله علي الشذوذ الجنسي وإرسال رسائل علي هاتفه تتضمن إيحاءات جنسيه .





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المطرية من "وجية ال. ر . ع "، ٤٠ عاما ، صاحب مكتبة ومقيم قرية " العصافرة " دائرة المركز ، وبرفقته نجلة ١٤ عاما ، طالب ، ومقيم بذات القريه ،وابلغ بتضرره من "أحمد . خ . ال.س "، ٣٩ عاما ،مدرب كرة قدم ، ومقيم بذات القرية لقيامه بارسال رسائل عبر تطبيق الهاتف المحمول " واتس أب " على تليفون نجلة تتضمن إيحاءات جنسية لتحريض نجلة على الشذوذ ، وبسؤال نجل المبلغ أيد ذات المضمون .



