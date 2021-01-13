ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ولى أمر ناشئ بالدقهلية يتهم مدرب كرة بتحريض نجله على الشذوذ الجنسى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:50 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
همت الحسينى
أتهم ولي أمر لاعب ناشئ "بقرية العصافرة " التابعة لمركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية ، مدرب كرة قدم ، بتحريض نجله علي الشذوذ الجنسي وإرسال رسائل علي هاتفه تتضمن إيحاءات جنسيه .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المطرية من "وجية ال. ر . ع "، ٤٠ عاما ، صاحب مكتبة ومقيم قرية " العصافرة " دائرة المركز ، وبرفقته نجلة ١٤  عاما ، طالب ، ومقيم بذات القريه ،وابلغ بتضرره من "أحمد . خ . ال.س "، ٣٩ عاما ،مدرب كرة قدم ، ومقيم بذات القرية لقيامه بارسال رسائل عبر تطبيق الهاتف المحمول " واتس أب " على تليفون نجلة تتضمن إيحاءات جنسية لتحريض نجلة على الشذوذ ، وبسؤال نجل المبلغ أيد ذات المضمون . 

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة ،تم ضبط المتهم  وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بقصد إختبار أخلاق وسلوكيات نجل المبلغ وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة المطرية ، وجارى العرض على النيابة العامة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وهي خارجة من الدرس.. ضبط شاب حاول التعدي جنسيا على طفلة 7 سنوات

هتكا عرض طفل معاق| ضبط طفلين متهمين بالتعدي جنسيا على آخر بالدقهلية

ربة منزل تتهم طالب إعدادى بالتعدى الجنسى على طفلها بالمطرية

عامل يتهم طالبا بهتك عرض نجله في الدقهلية

إصابة ربة منزل بشرخ في الجمجمة صدمها توك توك بإحدى قرى دكرنس

ضبط شخص انتحل صفة فتاة على فيس بوك وابتز أخرى بفيديوهات جنسية

ترشيحاتنا

بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

الداخلية السعودية تحذر من السفر إلى 7 دول بينها تركيا.. تفاصيل

غياب أحمد الأحمر.. قائمة منتخب مصر لمواجهة تشيلي في كأس العالم لكرة اليد

التعليم تقرر صرف حوافز مادية لجميع شاغلي وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

وصول الرئيس السيسي لاستاد القاهرة لافتتاح كأس العالم لليد

المقاولون يحسم جدل اقتراب رحيل عماد النحاس عن الفريق ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري