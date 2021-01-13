لاعب منتخب تشيلي: أرشح الفراعنة للفوز باللقب.. ورأينا اهتماما كبيرا بالإجراءات الاحترازية.. خاص

تنطلق اليوم الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. نسخة استثنائية بكل المقاييس، فهي أول بطولة تقام بـ 32 منتخبًا، في ظل ظروف فيروس كورونا.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

واختارت مصر بصفتها مستضيفة البطولة التواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السويد وتشيلي وجمهورية التشيك والتي اعتذرت ليحل منتخب مقدونيا الشمالية بدلًا منها.. مجموعة في المتناول نسبيًا لفراعنة اليد، ونتمنى أن نعبر من خلالها محتلين الصدارة

ويقص المنتخب المصري شريط البطولة بمواجهة تشيلي اليوم الأربعاء في افتتاح البطولة، وذلك في تمام السابعة مساءً.





وتواصلنا مع دانييل أيالا لاعب المنتخب التشيلي، للحديث عن مباراة اليوم.





وقال أيالا في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":"مباراتنا أمام مصر ستكون صعبة، نحن نتواجد في مجموعة صعبة، الأمر معقد للغاية، فمصر مستضيفة البطولة ، والتي تعد في حد ذاتها منتخبًا قويًا للغاية بلاعبيه ذوي الخبرة، مطعمًا بأبطال العالم في فريقي الشباب والناشئين ذوي الخبرة ، وسيصبحوا أقوى بميزة اللعب على أرضهم، أراهم مرشحين بقوة للفوز باللقب."





وأضاف:"كانت السويد قوة عالمية في هذه الرياضة وهذا العام ليس استثناءً، هم أقوياء دائمًا ، فنحن نعلم أنهم فوقنا بخطوة ، لكن هذا لا يقلل من طموحاتنا ، منتخب مقدونيا ليست بقوة مصر والسويد، لعبنا أمامهم وديًا ونعرف نقاط قوتهم وضعفهم، وهدفنا الفوز عليهم."





وأكمل قائلًا:" من هذه المجموعة أعتقد أن مصر سوف تمر للدور المقبل في المركز الأول والسويد في المركز الثاني ما لم تكن هناك مفاجأة، وكما قلت، أرى مصر كمرشح للفوز ببطولة العالم هذه ، وأعتقد أن لديهم الأشياء اللازمة للفوز بها بالإضافة إلى اللعب على أرضهم."



