الانطلاقة الأفضل للزمالك

فوز فريق الكرة الأول، بنادى الزمالك، على شقيقه المصرى البورسعيدى، بهدف إمام عاشور، فى إطار الجولة السابعة ضمن مباريات الدورى الممتاز، جعل بداية الموسم الحالى هى الأقوى والأفضل لفريق الزمالك، آخر 4 مواسم، وبالتحديد خلال الـ6 مواجهات الأولى للفريق، بالدورى المحلى.

نجح الزمالك هذا الموسم فى جمع 16 نقطة من إجمالى 18، بعد الفوز فى 5 مباريات والتعادل مرة واحدة، بدأها بالفوز على المقاولون العرب 0/2، ثم تعادل مع بيراميدز 1/1، بعدها فاز على سموحة 0/2، وإنبى 1/2، وطلائع الجيش 0/3، والمصرى 0/1، محرزًا 11 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين فقط، مما يؤكد صلابة خط دفاعه هذا الموسم، بالمقارنة بالمواسم السابقة.

فى الموسم الماضى جمع الزمالك 13 نقطة خلال الـ 6 مباريات الأولى بالدورى الممتاز، حيث فاز فى أول مباراتين على الاتحاد والمقاصة بهدف نظيف فى كل مباراة ثم تعادل مع أف سى مصر 1/1 ثم فاز على المقاولون 1/2، ثم تلقى الهزيمة من إنبى بنتيجة 2/1، بعدها فاز على بيراميدز 0/2.

وفى موسم 2019/2018 جمع الفريق 13 نقطة فى الـ 6 مباريات الأولى، استهل مبارياته بالتعادل مع بتروجيت بدون أهداف، ثم فاز على الاتحاد 1/5، بعدها فاز على المقاصة بهدف نظيف، ثم تلقى هزيمة مفاجئة من النجوم 1/0، بعدها فاز على إنبى بنتيجة 1/4، وعلى طلائع الجيش 0/3.

فى موسم 2018/2017 جمع الفريق 9 نقاط فقط من إجمالى 18 نقطة، بدأها بالتعادل فى أول مباراة مع الإنتاج الحربى 1/1، ثم فاز على الداخلية 0/3، وعلى المصرى 1/2، ثم تعادل مع إنبى بدون أهداف، ومع طنطا 1/1 ثم جاءت الهزيمة الثقيلة من سموحة بنتيجة 0/3.

إذن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يسير هذا الموسم بخطى ثابتة، رغم غياب أكثر من عنصر أساسى عن المباريات الست الأولى، وهو شيء يحسب أولًا للمدير الفنى البرتغالى جيمى باتشيكو، ثم للاعبين الذين شاركوا وبذلوا مجهودا كبيرًا وظهروا بمستوى طيب، ولعبوا بروح عالية وإصرار على الفوز، وكانوا عند حسن ظن جماهيرهم، وتصدروا الدورى الممتاز بالمشاركة مع الأهلى.

خاض الفريق الأبيض مباريات سموحة، وإنبى، وطلائع الجيش، والمصرى، دون مشاركة بعض اللاعبين من العناصر الأساسية، أمثال فرجانى ساسى، ومحمود علاء، ومصطفى محمد بالإضافة إلى طارق حامد الذى غاب عن الفريق فى مباراتى سموحة وإنبى.

ولكن استطاع "باتشيكو" أن يجهز باقى اللاعبين، ومنحهم الثقة، وكان عادلًا بينهم فى منح الملتزم شرف ارتداء فانلة الزمالك، لذا فالعدل هو سر النجاح فى البداية القوية للفريق الأبيض منذ عدة مواسم، وسط تألق أكثر من لاعب فى مقدمتهم منصة الصواريخ إمام عاشور، ومحمود الونش، ومحمد عبدالغنى، وأحمد فتوح، ومحمد أبوجبل.

وفى النهاية نتمنى من اللجنة التى تدير نادى الزمالك، بقيادة اللواء عماد عبدالعزيز، أن تسرع من تجديد عقد فرجانى ساسى، لإضفاء مزيد من الاستقرار داخل صفوف الفريق، فاللاعب التونسى المحترف أحد الأعمدة الرئيسية مع الونش وطارق حامد وزيزو وبن شرقى وأوباما ولا يمكن التفريط فى أى منهم.