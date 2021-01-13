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رياضة

غياب أحمد الأحمر.. قائمة منتخب مصر لمواجهة تشيلي في كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:35 م
احمد الاحمر
احمد الاحمر
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عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، عن القائمة التي سيواجه بها الفريق الوطني منتخب تشيلي في افتتاحية مباريات كأس العالم لكرة اليد المقام على الأراضي المصرية.

وشهدت القائمة غياب نجم المنتخب أحمد الأحمر،  لأسباب صحية.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كالتالي: 

 كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع  – يحيى خالد  – محسن رمضان – سند – أكرم يسري – ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

 كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
 

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