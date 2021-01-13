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246 مليون دولار من البنك الدولى لإنقاذ 786 ألف لبنانى.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:35 م
الدولار
الدولار
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية "الغد"تقريرًا يوضح  موافقة البنك الدولي على تقديم مساعدات طارئة للبنان بمبلغ ٢٤٦ مليون دولار.

وأضاف التقرير أن هذه المساعدات تشمل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو ٧٨٦ ألف لبناني يعيشون فى الفقر بعد أزمة صحية واقتصادية.

ولفت التقرير إلى أن هذه التحويلات المباشرة من البنك الدولي تهدف إلى دعم وتطوير النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي لتتيح الاستجابة بشكل أفضل للأزمات المتفاقمة والغير مسبوقة التى تشهدها لبنان وفقًا للمؤسسة المالية الدولية.

وتأتى هذه المساعدات مع استعداد اللبنانين  لدخول حالة الطوارىء الصحية بعد أن قررت السلطات اللبنانية فرض إجراءات مشددة اعتبارا من الخميس القادم مع حظر كامل للتجول لمدة ١١ يومًا لاحتواء فيروس كورونا المتفشى بعد أن تجاوز عدد الإصابات الإجمالي ٢٠٠ ألف حالة فيما تجاوز عدد الوفيات إلى ١٦٠٠ حالة.

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