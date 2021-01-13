برقصة التنورة.. طفل يتحدى السرطان

عبد الرحمن طارق طفل 12 عام يحارب السرطان من عمر سنة و8 اشهر حتي الان بالرقص بالتنورة في البداية قال عبد الرحمن بحس ان انا طاير في السماء مش بحس بحد وان برقص بالتنورة ومببقاش حاسس بحد غير بربنا سبحانة وتعالي او ربنا اللي بيبقي حاسس بيا مببقاش حاسس بالبشر اللي معايا .





وتابع طارق اقاوم هذا المرض اللعين بالرقص بالتنورة لان يجب ان تكون نفسية المريض في حالة جيدة ويجب ان تكون النفسية حلوة لانها هي العامل الرئيسي في مقاومة هذا المرض موضحا انه يعاني من هذا المرض من عمر سنة و8 اشهرحيث ظهرا كيس زلالي في كتفه الايمن وذهبت الي الطبيب وتم استئصال هذا الكيس وبعد الاستئصال تم تحليل عينة منه وظهر نتيجة العينة انه سرطان فذهب الي معهد الاورام بالقاهرة وبدات رحلة العلاج وجرعات الكيماوي واصبح افضل الان .





واشار طارق انه اثناء علاجه بجرعات الكماوي كان يشاهد فديوهات خاصة باخوته وهم يرقصون بالتنورة ومنذ مشاهدته لهم من اللحظة الاولي وهو احبها وطلب من اخوته تعليمهم له الرقص بالتنورة وطلبو منه ان يتم شفائه الاول من السرطان وبعد ذلك يقومون في تعليمهم له وكان هذا هو الدافع الرئيسي في شفائه من هذا المرض اللعين وقاموا بتعليمهم له الرقص بالتنورة .





واوضح عبد الرحمن طارق ان التنورة تتكون من طبقتين ويمكن ان يتم عمل اشكال كثيرة باستخدام التنورة اثناء الرقص بها مثل فانوس رمضان موضحا ان التنورة تكون ثقيلة ولكن مع الدوران يقوم الهواء بحمل التنورة وتصبح هذه التنورة بوزنها جزءا من الجسم ولم تشعر بثقلها اثناء الرقص بها .





وتابع طارق انه مقيم في طنطا ويدرس بمدرسة بها وجاء الي القاهرة للعيش بها بجوار معهد الاورام لمتابعة حالتة الصحية مشيرا الي انه يسكن في شقة ايجار جديد ويطلب من المسؤولين توفير مسكن له ليعيش فيه هو وأسرته بالقاهرة .