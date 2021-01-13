داعية: من يقرض شخص أموالا كأنه يقرض الله سبحانه وتعالى

قال الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، إن من يقرض شخص أموالا كأنه يقرض الله سبحانه وتعالى.





وأضاف خلال لقائه على فضائية " الحياة" أن القرض للمحتاج أعلى أجر وثواب من الصدقة ، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: " مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".





وتابع أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: " رأيتُ ليلةَ أُسْرِيَ بي على بابِ الجنةِ مكتوبًا: الصدقةُ بعَشْرِ أمثالِها، والقَرْضُ بثمانيةَ عَشَرَ، فقلتُ يا جبريلُ: ما بالُ القَرْضِ أَفْضَلُ من الصدقةِ ؟ قال: لِأَنَّ السائلَ يَسْأَلُ وعِنْدَهُ، والمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلا من حاجةٍ"، موضحًا أن من يقرض شخص مبلغ معين ولم يسدده له فطوال فترة الاقتراض يحصل المُقرض على ثواب التصدق بالمبلغ المقترض يوميًا حتى يتم سداده.