الأعلى للثقافة يناقش «استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد».. الأربعاء

تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور جمال زهران، ندوة تحت عنوان "استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد حاضرا ومستقبلا"، بقاعة المجلس، في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء الموافق 20 يناير الجاري.



