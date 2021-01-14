لرفع الكفاءة.. دعم منظومة النظافة بـ 115 حاوية قمامة في بني مزار بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المنيا توزيع 115 حاوية قمامة جديدة على كافة احياء المركز، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات الوحدة المحلية في جمع القمامة من نقاط التجميع داخل الاحياء.





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في سياق متصل ناقش المحافظ اللواء أسامة القاضي، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، الية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" بمحافظة المنيا في الفترة من يناير 2021 وحتى يونية 2023، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ.





ضم الوفد تامر كيرلس المدير العام لهيئة انقاذ الطفولة، ومي جاب الله نائب مدير الهيئة، وسمير فاضل نائب مدير البرنامج، وأحمد عبد الحميد مدير عمليات برنامج الصداقة، وبحضور، هيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.





أكد المحافظ، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.





كما طالب المحافظ الوفد خلال الاجتماع بالعمل فى القرى الأكثر احتياجا بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.





كما تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه وذلك لتأهيل طول 3.625 كم من الترعة وتطوير 22مسقي تخدم زمام حوالي 1500 فدان.





أكد المحافظ أن اعمال التطوير تجري في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري ، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها.



