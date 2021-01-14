شاهد.. لتقديم الشكر للطواقم الطبية.. أوقاف دمياط تنظم قوافل الخير للمستشفيات





حيث قام الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط والوفد المرافق له بإعداد قافلة الخير لصالح مرضى المستشفى العام والتخصصي ومركز الغسيل الكلوي وزيارة المرضي والشد من أزرهم ورفع الروح المعنوية لهم وتقديم القوافل لهم.





وأكد وكيل وزارة الاوقاف بدمياط ، ان مديرية الاوقاف بدمياط تسعى دائما للمشاركة المجتمعية ورفع الروح المعنوية للجيش الأبيض خاصة في ظل جانحة فيروس كورونا الذى نعانى منه .





وتابع ان قوافل الخير تأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.





وطالب الجميع من اهالى محافظة دمياط بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا حفاظا على الصحة والتباعد وارتداء الكمامات الطبية امر هام يجب تطبيقة والالتزام به.





أقرأايضا:





دشنت مديرية أوقاف دمياط قافلة إنسانية للمستشفى العام والتخصصي ومركز غسيل الكلي بدمياط لرفع الروح المعنوية للمرضى ولتقديم الشكر للأطقم الطبية بالمستشفيات سواء من الأطباء والتمريض والاداريين.