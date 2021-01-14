بعد مرور 100 عام.. محافظ أسوان يشكر الرئيس السيسي لصرف تعويضات أبناء النوبة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أمر بسرعة صرف تعويضات أهلنا من أبناء النوبة بعد مرور أكثر من 100 عام ظل هذا الملف متوقفًا، حيث تم صرف تعويضات لـ 6171 مستحقًا فى المرحلة الأولى من إجمالى 11500 مستحق، فيما سيبدأ من 17 يناير الجارى صرف تعويضات المرحلة الثانية بإجمالى 5329 مستحقًا وذلك بعد تقديم طلباتهم والمستندات الثبوتية لهذه الطلبات.





وقال اللواء أشرف عطية إن تلقى طلبات التعويضات سيكون من خلال 16 مقرا ومنفذا موزعة بمقرات أحياء مركز ومدينة أسوان بالنسبة إلى تعويضات متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان والتقنين لتملك الأراضى المقامة عليها المساكن، أما بالنسبة إلى تعويضات التقنين لتقرير حق الانتفاع بالجزر سيكون بمقر مبنى أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المحمودية، فيما سيتم تخصيص 10 وحدات للتضامن الاجتماعي بقرى مركز نصر النوبة لصرف التعويضات السكنية والنقدية لمتضررى إنشاء السد العالى، إضافةً إلى مقر آخر بالمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم أمبو وذلك لتعويضات الأراضى الزراعية.





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وأشار أشرف عطية إلى أنه منذ عام 2017 وهناك توجيهات من الرئيس السيسى، والتزام بتعويض أهالى النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وخزان أسوان، كما أنه تم الحصر بعد توجيهات رئيس الجمهورية لنحو 11 ألفًا و500 مستحق من أبناء النوبة، تقدم منهم للمرحلة الأولى نحو 6171 شخصًا، وتم تسليمهم مستحقاتهم فى التعويض خلال احتفالية كبرى تمت فى أسوان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "الوفاء بالوعد".





وتابع أن التعويضات عبارة عن وحدات سكنية مشطبة بالكامل سواء داخل محافظة أسوان أو المحافظات الأخرى، أو التعويض النقدى المقدر بـ 225 ألف جنيه، أو تعويض تقنين أوضاع المنازل، أو تعويض أصحاب الأراضى الزراعية أقل من فدان سيعوض بفدان كامل، أو تعويض نقدى بديلًا عن الفدان والمقدر بـ25 ألف جنيه للفدان، وذلك فى المناطق الزراعية بمناطق "وادى الأمل وخور قندى"، وتم توصيل المياه لهذه الأراضى وتشغيل الآبار بواسطة القوات المسلحة.





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قال إن مدينة أسوان تشهد أعمال تطوير وتجميل لواجهة المدينة تتمثل فى ميدان المحطة وحديقة درة النيل "بلازا أسوان" والسوق السياحى، وإضفاء اللمسات الفنية والجمالية على هذه الأماكن وإضاءتها بالألوان الرائعة خلال المساء.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية اليوم الأربعاء بمناسبة عيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971 واليوبيل الذهبى لهذا المشروع القومى العملاق ، وذلك بحديقة بلازا أسوان ، بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين.





وأكد اللواء أشرف عطية أن مشروعات التطوير والتجميل هذه ستساهم فى إظهار الواجهة الحضارية لمدينة أسوان بما يتواكب مع الهوية البصرية، وأيضًا الحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد .





وأوضح أشرف عطية أن ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام ، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون دائمًا فى أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين .





وتابع المحافظ بأن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280,7 مليون جنيه.