ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يكشف تطورات احتراف مصطفى محمد.. وسبب إزالة السور النهري ..فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 02:39 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
محمد رشاد
أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن النادي لا يمانع احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، ولكن الهدف المراد تحقيقه هو قيمة مصطفى محمد والزمالك.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد"، "الكرة في ملعب سانت إيتيان، تم التوصل لقيمة المبلغ الذي يرضي النادي، لكن سانت إيتيان يريد التقسيط بدفع نصف المبلغ والنصف الآخر بعد عام، إضافةً إلى الاختلاف حول نسبة إعادة البيع، وأرسلنا ذلك رسميا للنادي الفرنسي ولم نتلق ردًا".

وتابع "لم نطلب من سانت إيتيان وضع مادة في العقد تقضي بعدم انتقال مصطفى محمد لأي نادي مصري آخر".

وعن صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة، قال "هناك مفاوضات حاليا مع لاعبين، ولكن لن نعلن الأسماء حتى إتمام التعاقد".

وعن هدم جزء من سور النادي النهري، أوضح نائب رئيس الزمالك، "النادي النهري والسور مبنيان من دون تراخيص، وهناك قرار بالإزالة، وتم الاتفاق مع المحافظ على التصالح وتقنين الأوضاع.. وتمت إزالة جانب من السور بمعرفة الهيئة الهندسية بالنادي، وليس من المحافظة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

مؤمن سليمان: الزمالك لازم يبيع مصطفى محمد لهذه الأسباب

تقرير فرنسي: الزمالك وافق على انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

بعد اقتراب مصطفى محمد من سانت إيتيان.. تعرف على وضع الفريق الفرنسي في الدوري

تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان..تفاصيل

مقابل مصطفى محمد.. تقرير فرنسي يكشف حقيقة اقتراب وهبي الخزري من الزمالك

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة من الكونجرس إلى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

المفاوضات فشلت .. الزمالك يتجاهل عرض سانت إيتيان لـ مصطفى محمد

قبل رحيله.. ترامب يستعد لتوجيه ضربة أخيرة

تعديلات جديدة فى مواعيد الدوري المصري

بـ لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها على إنستجرام

نفى وجود أي عروض رسمية لضم زيزو.. خالد الغندور يهاجم نادر شوقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد

توب بينك.. أمينة تخطف الأنظار بأنوثتها