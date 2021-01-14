تمول الجماعات الإرهابية.. خبيرة أسواق مال تنصح بالابتعاد عن البيتكوين

قالت الدكتورة رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال و الاقتصاد الكلي، إنه يمكن التتبع لعملية البيع و الشراء لـ البيتكوين، موضحة أن هناك بعض القضايا رفعت في أمريكا ضد تعاملات البيتكوين، وثبت بعد ذلك انها تقوم بتمويل بعض الجماعات الإرهابية.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن تلك العملة ليس لها أصل، ولكن هناك رجال أعمال هى من توجه تلك العملة.





ولفتت إلى أنها تنصح المستثمر الفرد بالابتعاد عن الاستثمار فى البيتكوين، والخسارة فيها تكون كبيرة.





وأشارت إلى أن مجال سوق المال و البروصة من الممكن أن يتم الاستثمار فيها، وأكدت أن هناك فوائد ربحية فى البورصة، رغم جائحة كورونا.





وأوضحت أن المؤشرات الخاصة بالبورصة حققت عوائد ربحية، وتوقعت أنه فى الفترة المقبلة ستكون البورصة أحد عوامل جذب الاستثمرار فى الفترة المقبلة.



