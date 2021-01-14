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رياضة

الجبلاوي ورضوان لحراسة المرمى.. قائمة أسوان لمباراة غزل المحلة

الخميس 14/يناير/2021 - 04:54 ص
علاء عبدالعال
علاء عبدالعال
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رباب الهوارى
استقر علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على قائمة معسكر مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 14 /1 /2021 على استاد المحلة الساعة 2.30 في الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى

طلعت الجبلاوى
عمر رضوان

المدافعون

محمود شبانة
محمد العشرى
عبد الله السنجهاوى
عبد الوهاب إسماعيل
عمرو الحلوانى
أحمد سالم صافى
أحمد بليه
محمد رجب

وسط الملعب

هيثم الفيل
سولمون منساه
محمد سوسته
أحمد صغيرى
محمد خليفة
إسلام صالح
أحمد أوكا 
أحمد خالد

المهاجمون

محمد أسامة
عمر الداحى
هانى رشدى
جون أفيرى
محمد جمال بيبو
يوسف أسامة


وكان قد أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى التدريب الأخير له  تحت قيادة المدير الفنى علاء عبد العال قبل السفر  للمبيت بمدينة المحلة لأداء مباراة الجولة السابعة بالدورى الممتاز أمام غزل المحلة الخميس 14/1/2021 الساعة 2.30.

وشهد مران الفريق حماس وروح معنوية عالية من اللاعبين من أجل دخول قائمة الفريق المرشحة للمباراة وحرص أعضاء الجهاز الفنى على إخراج اللاعبين من حالة عدم التركيز التى انتابتهم نتيجة حالة عدم التوفيق وتوالى الخسائر.

وأبدى الكابتن علاء عبد العال، المدير الفنى، خلال رسالته إلى اللاعبين، سعادته بالروح والإمكانات التي لديهم، والدليل الفوز فى أول مباراتين، وطالبهم بالإخلاص والسعى والتنافس للدخول بالتشكيل.

وأضاف أن كل لاعب سيحصل على فرصته بالعدالة الفنية التى تصب فى صالح الفريق، مناشدا إياهم وضع اسم نادى أسوان نصب أعينهم لإسعاد جماهيره.
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