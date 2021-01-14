ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ثالث بنك يعلن مقاطعة ترامب عقاباً له على اقتحام الكونجرس

الخميس 14/يناير/2021 - 08:36 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أحمد محرم
قال مصرف "بروفشنال بنك" إنه لن يقوم بالتعامل مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنظمة ترامب؛ وهي مظلة مجموعة الشركات التي يملكها الرئيس الأمريكي ويشرف عليها حاليًا نجلاه.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، انضم البنك، ومقره في كورال جابلز بولاية فلوريدا، إلى اثنين من أكبر الشركاء لترامب من البنوك، وهما دويتشه بنك وسيجنيتشر بنك، في وقف الخدمات للرئيس في أعقاب أعمال الشغب المؤيدة لترامب في مبنى الكابيتول في 6 يناير والتي خلفت خمسة قتلى.

ووفقا لشبكة بلومبيرج، فقد اقترض ترامب 11 مليون دولار من بروفشنال بنك في مايو 2018 لشراء منزل بقيمة 18 مليون دولار في بالم بيتش بجوار ناديه لشقيقته ماريان ترامب باري.

وأوردت بلومبيرج وفقا لإفصاحات مالية وسجلات المقاطعة الخاصة بترامب إلى أن القرض يستحق السداد بحلول 2048 وبمعدل فائدة يبلغ 4.5 ٪.

وقال المتحدث باسم البنك إريك كاليس في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى بلومبيرج: "قرر بنك بروفشنال عدم الانخراط في أي أعمال أخرى مع منظمة ترامب والشركات التابعة لها، وسوف ينهي العلاقة بها على الفور".

ولم يقدم كاليس أي تفاصيل أخرى بشأن تعاملات ترامب مع المصرف.

وأظهرت الكشوفات المالية الأخيرة لترامب، في يوليو الماضي، أنه بالإضافة إلى القرض، كان لديه حساب بنكي في ذات المصرف بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار وبعائد سنوي يدر عليه نحو مليون دولار.

وكان دويتشه بنك قد قرر وقف التعامل في المستقبل مع ترامب أو شركاته، على خلفية هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس.

ودويتشه بنك هو أكبر مقرض لترامب، وتفيد إفصاحات ترامب لمكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي ومصادر بنكية، بأن قيمة القروض المستحقة للبنك على منظمة ترامب تبلغ حوالي 340 مليون دولار.

وتأتي الخطوة التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مصدر مطلع في البنك، بعد دعوة بنك سيجنتشر ترامب إلى الاستقالة، وقال البنك على موقعه: "استقالة الرئيس هي الأصلح لأمتنا والشعب الأمريكي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة من بنكي مصر والأهلي| شروط وتفاصيل

ترامب شجع العنف.. الحزب الديمقراطي: ما حدث اليوم أحد الأوقات المظلمة في تاريخ أمريكا

ترامب يجري اتصالات بعدد من الجمهوريين لعدم التصديق على فوز بايدن

استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي احتجاجا على اقتحام مبنى الكونجرس

ميركل تعرب عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

ترشيحاتنا

بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد

نجم الزمالك يعلن إيجابية مسحة كورونا للمرة الثانية

اتحاد الكرة ليس ملكا لأحد.. أحمد شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية برئاسة مجاهد

هل يجب على الزوجة الموظفة وضع نصف راتبها في المنزل ؟.. رد مستشار المفتي

اعتقد أنه مصاب بجرثومة المعدة.. مسن يفارق الحياة أثناء نومه بسبب كورونا

حدث ليلا.. وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.. الصحة: 996 إصابة جديدة بكورونا.. وعلماء يكتشفون سلالتين جديدتين للفيروس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير