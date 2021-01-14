الأرصاد: اليوم 6 درجات انخفاضا في حرارة الجو.. وسقوط أمطار على تلك المناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر منذ أكثر من ثلاث أسابيع فى حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه كان هناك شبورة كثيفة وضباب على الطرق.





وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه منذ الأمس بدأت الشبورة والضباب تتلاشى تماما نتيجة نشاط الرياح، موضحة أن مصر كانت تؤثر عليها مرتفع جوى كان يعمل على حالة الاستقرار.





وتابعت أنه منذ أمس بدأ وجود منخفض جوى متمركز بالبحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية أدت إلى وجود نشاط رياح ورمال وأتربة مثارة، لافتة إلى أنه بداية من اليوم تنخفض درجات الحرارة بحوالى ست درجات مئوية مقارنة بأمس.





وأكدت أن نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع استمراره اليوم، متابعة أن نشاط الرياح مستمر بداية من يوم السبت ويستمر حتى منتصف الأسبوع.





وأشارت إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمرة، حيث إن فرص سقوط الأمطار بدأت على الإسكندرية ومطروح وشمال الدلتا، ومن المتوقع استمرارها حتى منتصف الأسبوع.



