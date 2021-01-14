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أخبار العالم

فى يومه الأول.. حواجز ثابتة ومتنقلة للقوى الأمنية اللبنانية لـ تنفيذ الإغلاق التام

الخميس 14/يناير/2021 - 08:57 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقي
أكد جهاز الأمن الداخلي فى لبنان على إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للقوى الأمنية لضبط تنفيذ قرار الإقفال التام في يومه الأول، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية.

وكان قد دخل لبنان فجر اليوم الخميس، إغلاقا عاما ثالثا في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الفائت، حيث قارب عدد الإصابات الإجمالي 232 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1740.

ومن المرتقب أن تستمر حالة الطوارئ الصحية في لبنان حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وتتضمن منع الخروج والدخول إلى الطرقات العامة، وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

وسجلت إصابات كورونا في لبنان في آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة أمس الأربعاء، رقما قياسيا كارثية في البلد الصغير، وصل إلى 4988 إصابة و35 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وذكرت الوزارة أن الإصابات ناتجة عن انتقال العدوى محليا ولا يوجد أي إصابات وافدة من الخارج، يأتي ذلك وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي الذي بلغ طاقته القصوى في ظل شح المواد الطبية.  
فى يومه الأول.. حواجز ثابتة ومتنقلة للقوى الأمنية اللبنانية لـ تنفيذ الإغلاق التام
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