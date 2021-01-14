فى يومه الأول.. حواجز ثابتة ومتنقلة للقوى الأمنية اللبنانية لـ تنفيذ الإغلاق التام

أكد جهاز الأمن الداخلي فى لبنان على إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للقوى الأمنية لضبط تنفيذ قرار الإقفال التام في يومه الأول، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية.





وكان قد دخل لبنان فجر اليوم الخميس، إغلاقا عاما ثالثا في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الفائت، حيث قارب عدد الإصابات الإجمالي 232 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1740.





ومن المرتقب أن تستمر حالة الطوارئ الصحية في لبنان حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وتتضمن منع الخروج والدخول إلى الطرقات العامة، وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.



