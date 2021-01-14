محمد رجائى: حديقة الأسماك تحتوى على عدد من السلالات النادرة والمهددة بالانقراض.. فيديو

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان تزداد جمالًا وتكتمل بها المجموعة الحيوانية، كما أن حديقة الأسماك جاهزة لاستقبال الزائرين وتم الاهتمام بها فى الفترة الأخيرة وتطويرها.





وأضاف الدكتور محمد رجائى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم تطوير البحيرة وأصبحت متعة للكثير من الزائرين من سكان حى الزمالك والمناطق المحيطة، مشيرًا إلى أنه تم العمل على زيادة أعداد الأسماك بالأحواض الموجودة.





وتابع أنه تم تطوير دورات المياه على أعلى مستوى بالحديقة، كما انه يتم تطوير الجبلاية وتشغيل بعض الأحواض، مشيرًا إلى أنه هناك خطة تطوير 12 حديقة منها حديقتى الحيوان والأسماك.





وأوضح أن حديقة الأسماك تحتوى على عدد من الأسماك المهددة بالانقراض وتعيد إطلاق تلك الأسماك للحفاظ على السلاسة، وبها بعض الأسماك الصينيية النادرة، وأسماك البوى وأسماك الفامبير.



