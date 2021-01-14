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أخبار البلد

وزير السياحة يتفقد مركز تتبع المركبات السياحية ب GPS

الخميس 14/يناير/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، أعمال مركز تتبع المركبات السياحية (GPS) التابع لقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل به حيث يقوم المركز بمراقبة حركة المركبات السياحية أثناء رحلاتها بما يعكس الحركة الفعلية لها وسرعتها وموقعها وخط سيرها. 

رافق الوزير خلال الزيارة  غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة، وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد  الوزير للشئون الفنية. 

وخلال الجولة تفقد الوزير كيفية قيام العاملين بالمركز بتتبع المركبات السياحية من خلال الشاشات وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، مؤكدا على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في رصد المركبات السياحية، كما استمع للعاملين وما يواجههم من عقبات أثناء قيامهم بعملية التتبع، موجها بتحديث هذه المنظومة. 

وفي نهاية الزيارة وجه الوزير الشكر للعاملين بالمركز على الجهد المبذول لتتبع حركة المركبات السياحية على مدار اليوم.

جدير بالذكر أن هذا المركز قامت الوزارة بانشائه لتتبع المركبات السياحية عام 2009.

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