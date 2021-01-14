محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة الفيوم

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "أسس الاستذكار الفعال تاج التفوق" ألقتها مروة عطية التي تناولت معنى الاستذكار وأهم طرق التعليم الجيد، كما أعدت مكتبة الطفل محاضرة بعنوان "الأمانة" للشيخ محمد أحمد من الأزهر الشريف وأكد أن الأمانة تجعل صاحبها شخصا محبوبا بين الناس، بينما نفذ قسم المرأة ورشة فنية لعمل أشكال من الفوم الملون لعمل سلة تستخدم كشكل جمالي. الاستذكار





وأقام بيت ثقافة ابشواى لقاء فكرى بعنوان "العنف والتطرف وتقدم المجتمعات" للشيخ أحمد ممدوح الذي تناول مفهوم التطرف وتسببه في انهيار الأمم والمجتمعات وأن الدين يحض على السماحة والسلام والأمان وليس على العنف والتطرف، وفي نفس السياق عقد بيت ثقافة أطسا لقاء حواري حاضره الشيخ أحمد عبد الله عاشور من الأزهر الشريف بمركز شباب قلمشاه تحدث فيه عن العنف والتطرف وآثارهم السلبية على المجتمع، كما نظم نادي أدب البادية بالبيت أمسية شعرية بعنوان "البادية بين الماضي والحاضر" لشعراء النادي بالساحة الشعبية بقرية نقولا بحضور الشعراء سيد بودهيم الرمحي، وعبد الوهاب بو عقلية، وعبد الله السمالوسي، وهشام العياط، وأحمد الرمحي، وأيمن بومعيوف وعماد الفايدي.



