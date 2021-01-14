وجع رأس المعدة وكيفية علاجه بأعشاب من مطبخك

علاج ألم فم المعدة



علاج وجع المعدة الشديد والزنجبيل

غالبا ما يغلي الناس أوراق النعناع مع الحبهان لصنع الشاي. من الممكن أيضًا مسحوق أوراق النعناع أو عصيرها وخلطها مع أنواع الشاي أو المشروبات أو الأطعمة الأخرى.





إليك بعض العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا لعلاج وجع رأس المعدة..

-عصير ليمون وصودا الخبز









علاج وجع رأس المعدة بالقرفة





تشير بعض الدراسات إلى أن خلط عصير الليمون في الماء مع قليل من صودا الخبز يمكن أن يساعد في تخفيف مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي يساعد هذا الخليط في تقليل الغازات وعسر الهضم. قد يحسن أيضًا إفراز الكبد وحركة الأمعاء. يمكن أن تساعد الحموضة والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في عصير الليمون على هضم وامتصاص الدهون وتقليل الحموضة في المعدة.قد تساعد المواد الموجودة في القرفة على تقليل الغازات والانتفاخ وتحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تسهيل الهضم وتقليل مخاطر تهيج وتلف الجهاز الهضمي. تشمل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة:الأوجينولسينامالديهيدلينالولكافور