وجع رأس المعدة وكيفية علاجه بأعشاب من مطبخك

وجع رأس المعدة من الأعراض المزعجة التى يعاني منها الكثيرون بسبب اضطراب في المعدة وعسر الهضم من وقت لآخر بعد الأكل أو الشرب. عادة لا تكون الحالة مدعاة للقلق ، وغالبًا ما يكون من الممكن علاج الأعراض باستخدام العلاجات المنزلية.
قد تساعد المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل أيضًا في تقليل الغثيان والقيء والإسهال.
يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة محاولة إضافة الزنجبيل إلى طعامهم أو شربه كشاي ويتوفر شاي الزنجبيل على نطاق واسع للشراء في محلات السوبر ماركت وعبر الإنترنت .
ألم في رأس المعدة والصدر
الأوجينول
سينامالديهيد
لينالول
كافور
قد تساعد المواد الأخرى الموجودة في القرفة في تقليل الغازات والانتفاخ والتشنج وعلاج وجع رأس المعدة قد تساعد أيضًا في معادلة حموضة المعدة لتقليل حرقة المعدة وعسر الهضم.
علاج ألم فم المعدة
من الأعراض الشائعة لاضطرابات المعدة و عسر الهضم وتشمل حرقة في المعدة ، أو حمض الجزر والغثيان والتجشؤ ، وأحيانًا إخراج السوائل أو الطعام المر أو الرائحة الكريهة.
علاج وجع المعدة الشديد والزنجبيل
الزنجبيل علاج طبيعي شائع لاضطراب المعدة وعسر الهضم . ويحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تسمى gingerols و shogaols التي يمكن أن تساعد في تسريع تقلصات المعدة. قد يؤدي ذلك إلى نقل الأطعمة التي تسبب عسر الهضم عبر المعدة بسرعة أكبر.
قد تساعد المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل أيضًا في تقليل الغثيان والقيء والإسهال.
يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة محاولة إضافة الزنجبيل إلى طعامهم أو شربه كشاي ويتوفر شاي الزنجبيل على نطاق واسع للشراء في محلات السوبر ماركت وعبر الإنترنت .
ألم في رأس المعدة والصدر
للتخلص من ألم في رأس المعدة والصدر قد يساعد المنثول الموجود بالنعناع في منع القيء والإسهال وتقليل تقلصات العضلات في الأمعاء وتسكين الآلام.
ووجد الباحثون أن النعناع هو العلاج التقليدي لعسر الهضم، والغازات، والإسهال .
غالبا ما يغلي الناس أوراق النعناع مع الحبهان لصنع الشاي. من الممكن أيضًا مسحوق أوراق النعناع أو عصيرها وخلطها مع أنواع الشاي أو المشروبات أو الأطعمة الأخرى.
إليك بعض العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا لعلاج وجع رأس المعدة..
-عصير ليمون وصودا الخبز
تشير بعض الدراسات إلى أن خلط عصير الليمون في الماء مع قليل من صودا الخبز يمكن أن يساعد في تخفيف مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي يساعد هذا الخليط في تقليل الغازات وعسر الهضم. قد يحسن أيضًا إفراز الكبد وحركة الأمعاء. يمكن أن تساعد الحموضة والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في عصير الليمون على هضم وامتصاص الدهون وتقليل الحموضة في المعدة.
علاج وجع رأس المعدة بالقرفة
قد تساعد المواد الموجودة في القرفة على تقليل الغازات والانتفاخ وتحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تسهيل الهضم وتقليل مخاطر تهيج وتلف الجهاز الهضمي. تشمل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة:
الأوجينول
سينامالديهيد
لينالول
كافور
قد تساعد المواد الأخرى الموجودة في القرفة في تقليل الغازات والانتفاخ والتشنج وعلاج وجع رأس المعدة قد تساعد أيضًا في معادلة حموضة المعدة لتقليل حرقة المعدة وعسر الهضم.
يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة أن يحاولوا إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى وجباتهم عن طريق محاولة خلط القرفة بالماء المغلي لصنع الشاي. قد يساعد القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا على تخفيف عسر الهضم.