قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيناس عبد الحليم : نواجه طوفان القيصريات غير المبررة .. خاص
علوم البحار يحسم جدل تسونامي البحر المتوسط
غدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزمات
رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضية
الإسعاف والطوارئ بغزة: المستشفيات عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين
وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين .. ويتفقد شئون الجالية المسلمة.. صور
تناول النووي الإيراني وحرب أوكرانيا.. أول اتصال بين ماكرون وبوتين منذ 3 سنوات
بعد غزارة الأمطار بالشرقية | توجيه عاجل من المحافظ
بعد تألق بونو أمام السيتي.. هالاند يكسر الصمت
أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين
حبس سائق ميكروباص في تعاطى مخدر الحشيش حال سيره بالجيزة
جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو الغلاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين .. ويتفقد شئون الجالية المسلمة.. صور

وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين
وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين
محمد شحتة

توجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى المسجد الأزرق بالعاصمة مانيلا، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الفلبين، حيث كان في استقباله وزير شئون المسلمين الفلبينيين السيد صابودين عبد الرحيم، بترتيب سعادة السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، إلى جانب جمع من المواطنين والوافدين المسلمين.

اتسم اللقاء بالود والتقدير المتبادل، وألقى الوزير كلمة أكد فيها عمق الروابط الأخوية بين الشعبين المصري والفلبيني، مشيدًا بروح التعايش والتسامح الديني التي تتمتع بها الفلبين، ومعبّرًا عن اعتزاز مصر بمكانة مسلمي الفلبين ودورهم الحضاري والوطني.

كما أعلن الوزير عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية الكامل للتعاون مع وزارة شئون المسلمين في مجالات تدريب الأئمة والدعاة الفلبينيين، عبر دورات تأهيلية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز الخطاب المعتدل، انطلاقًا من دور مصر الريادي في دعم قضايا المسلمين في العالم.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن المؤسسات الدينية المصرية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، على أتم الاستعداد لتقديم المساندة العلمية والشرعية للفلبين في مشروع "الحلال"، لضمان مطابقته للمعايير الشرعية والضوابط العلمية الدقيقة.

وقد لاقت تصريحات الوزير ترحيبًا واسعًا من الحضور، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الزيارة المهمة، التي تعكس حرص مصر على مدّ جسور التعاون والدعم مع مسلمي العالم.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المسجد الأزرق مانيلا جمهورية الفلبين سفير مصر لدى الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الداخلية السعودية

السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام في إرهابي قتل 4 من أفراد أسرته

أرشيفية

بن غفير ردا على ترامب: لن ننهي الحرب على غزة إلا بعد القضاء على حماس

أرشيفية

هآرتس: الصواريخ الإيرانية أصابت بدقة 10 مواقع استراتيجية إسرائيلية

بالصور

زحام حول غادة عبد الرزاق في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها

سيارات BMW
سيارات BMW
سيارات BMW

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد