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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزمات

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة للأسف الشديد صورتها ليست جيدة .. بكرة اليوم فاصل تماما .. بين مجلس النواب والحكومة، مضيفا أنه على الحكومة أن تقدم ما يرضي الشعب .. أو تحدث أزمة كبيرة جدا .. معندهمش معلومة كام مستأجر أصلي .. بيكلموا عندنا بيانات واتضح مفيش .. معندهمش معلومة أو شيئ للرأي العام.


وتابع "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "محدش هيدفع هذه الفاتورة.. إزاي مش عارفين يجمعوا بيانات.. الرئيس اللي يعمل .. كفايا تصدير أزمات".

وعقب "موسى": "أتمني غدا الحكومة تتقدم بمشروع جديد لقانون الإيجار القديم يلبي طموحات الملاك والمستأجرين، كفايا تصدير أزمات".

الحكومة لم تقدم معلومة عن عدد شقق في مصر

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين، مضيفا أن الحكومة لم تقدم معلومة عن عدد شقق في مصر.

وأضاف "موسى" أن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قدم اقتراحا مرضيا لكل الأطراف لحل أزمة الإيجار القديم، موضحا أنه يستوجب على الحكومة توفير شقق سكنية للمستأجرين بالإيجار القديم.

وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن النائب أحمد السجيني، قال إن حل الأزمة في إتاحة وحدات سكنية لكل من استأجر وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، معلقا موسى: سلمني واستلم .. سلمني شقة واستلم الشقة الإيجار.. لكن هل الحكومة عندها .. لأ.

أحمد موسى الحكومة مجلس النواب الشعب النائب أحمد السجيني الإدارة المحلية الإيجار القديم

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