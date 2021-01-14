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برلمان

محمود حسين رئيسا للشباب والرياضة وحسام غالي أمينا للسر

الخميس 14/يناير/2021 - 02:56 م
حسام غالي
حسام غالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
انتخبت لجنة الشباب والرياضة محمود حسين رئيسا عن حزب مستقبل وطن للجنة وكلا من ثروت سويلم عن حزب مستقبل وطن وسامر التلاوي عن حزب مستقبل وطن وكيلان وحسام غالي أمينا للسر.

وأعلن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها.

وقال خلال الجلسة العامة: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل، مضيفًا: "لا يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة".

وأضاف رئيس البرلمان: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة: "الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا".

وتجرى، الآن، انتخابات اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، لدورة الانعقاد الأولى.

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