حتى لو أكمل ولايته| ماذا يعني تمرير عزل ترامب للمرة الثانية في مجلس النواب الامريكي؟

10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب صوتوا لصالح عزل ترامب

مجلس الشيوخ لن يناقش عزل ترامب قبل انتهاء ولايته في 20 يناير

واشنطن بوست: ترامب غاضب وعلاقاته بمعاونيه ومحاميه تدهورت

بايدن: ترامب حرض متطرفين وإرهابيين على اقتحام الكونجرس





صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار بتوجيه تهمة التحريض على التمرد للرئيس الأمريكي وعزله من منصبه، على خلفية اقتحام انصاره للكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير.





وصوتت لصالح القرار أغلبية من 232 عضوًا بمجلس النواب، بينهم 222 ديمقراطيًا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريًا صوتوا ضد القرار.





وكان 7 نواب جمهوريين قد أعلنوا قبل إجراء التصويت نيتهم تأييد قرار اتهام ترامب وعزله، لكن النتائج النهائية أظهرت تصويت 10 جمهوريين لصالح القرار.





ومن المفترض أن يجري تصويت آخر في مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار أو إبطال عزل ترامب، وفي حال إدانته، يعقد مجلس الشيوخ تصويتًا لمنع ترامب من تولي أي منصب رسمي مرة أخرى، كما يفقد المزايا الممنوحة لسابقيه بموجب قانون الرؤساء السابقين لعام 1958 والتي تشمل معاشًا وتأمينًا صحيًا وفريق حراسة من أموال دافعي الضرائب.





لكن الفرصة الزمنية الضيقة قبل انتهاء ولاية الأخير تجعل من المستبعد انعقاد مجلس الشيوخ للتصويت على القرار قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض بشكل طبيعي في 20 يناير.





وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، اليوم الخميس، إنه لا مجال لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض.





وأوضح ماكونيل أن أول جلسة مجدولة لمجلس الشيوخ ستكون يوم 19 يناير، وهو التاريخ الذي ستُحال فيه محاكمة ترامب من مجلس النواب إلى الشيوخ، لكن الأخير لن يستطيع التداول في المسألة سوى في ظهيرة اليوم التالي 20 يناير، وهو الموعد المحدد لانتهاء ولاية ترامب رسميًا ومغادرته البيت الأبيض.





وأضاف ماكونيل في تصريحات نقلتها شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية: "مجلس الشيوخ أجرى 3 محاكمات برلمانية أقلها أمدا استغرقت 21 يوما". وتابع: "الرئيس المنتخب قال الأسبوع الماضي إن تنصيبه هو أسرع طريق لأي تغيير يتعلق بمن يتولى منصب الرئيس".





وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أنها وقعت رسميًا على قرار المجلس بعزل الرئيس دونالد ترامب.





وقالت "بيلوسي"، في بيان لها، "أثبت مجلس النواب اليوم أنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة".





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يدين العنف الذي وقع الأسبوع الماضي في أحداث الكونجرس جملةً وتفصيلًا.





وأضاف "ترامب"، في بيان له، "أصدرت تعليمات للوكالة الاتحادية باستخدام ما يلزم لفرض النظام أثناء نقل السلطة".





وتابع "لا مناصر حقيقيًا لي يمكنه أن يهدد أو يعتدي على مواطن أمريكي، وعلينا التركيز على تغليب مصلحة البلاد وأدعو الأمريكيين أن يمضوا قدما متحدين لمصلحتنا ومصلحة بلدنا".





واستطرد "نشهد اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير، وإسكات الناس أمر خطير وغير مقبول، وتلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف".





وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، إن أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي غير مسبوقة.





وقال بايدن في بيان له: "أتمنى أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة للاستجابة لواجباتهم الدستورية المتعلقة بقرار عزل الرئيس ترامب بالتزامن مع استمرارهم في رعاية شؤون الأمة الأمريكية".





وتابع: "ترامب حرض على هذه الهجمات المخططة مسبقا وتم تنفيذها على يد متطرفين سياسيين وإرهابيين".





واستطرد: "الهجوم على الكونجرس يمثل انقلابا مسلحا ضد بلادنا وسنحاسب المتورطين".





قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بعزلة وغضب من مساعديه بعد فشلهم في الدفاع عنه؛ إثر حملة الغضب الشديدة تجاهه بسبب أحداث اقتحام الكونجرس.





وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر "ترامب طلب من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الضغط على الجمهوريين بمجلس الشيوخ لتبرئته بمحاكمة العزل".





وتابعت "علاقة ترامب بمحاميه روودي جولياني تشهد تدهورًا ووجه بعدم سداد رسوم استشاراته القانونية".